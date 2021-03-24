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Данилов спрогнозировал, когда в ОРДЛО откроют движение через КПВВ

24 марта 2021, 16:03

Данилов спрогнозировал, когда в ОРДЛО откроют движение через КПВВ

Прежние коммуникации и связь с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Крыма могут быть возобновлены после остановки пандемии COVID-19. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

Он отметил, что ситуация с коронавирусом очень усложнила процесс реинтеграции и коммуникацию украинской власти с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

«Это вызов не только для Украины, но и для всего мира. И сегодня мы бы очень хотели, чтобы как можно скорее в Украине проходила вакцинация, чтобы мы могли восстановить те связи, которые у нас были с оккупированным Крымом, с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей», – сказал Данилов.

Он прокомментировал вопрос, есть ли риск, что после завершения пандемии оккупационные администрации не возобновят движение через КПВВ хотя бы на прежнем уровне.

«Как только остановится пандемия, движение будет возобновлено», – высказал убежденность Данилов.

Он добавил, что согласно договоренностям, которые были достигнуты в Париже, Украина брала на себя обязательства открыть дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения.

«Мы свою часть выполнили на 100%. Российская Федерация категорически отказывается делать то, о чем договорились в Париже. Это еще один пример того, что они не имеют желания мирным путем решать вопросы, которые сегодня есть в нашей стране», – резюмировал секретарь СНБО.

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На сегодня на Донбассе работают два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.

Открытие двух новых КПВВ в Луганской области должно было произойти еще 10 ноября 2020 года, но незаконные вооруженные формирования заблокировали пропуск со своей стороны. 

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