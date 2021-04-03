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«Укрзализныця» с 9 апреля запускает поезд Харьков – Мариуполь

03 апреля 2021, 17:34

«Укрзализныця» с 9 апреля запускает поезд Харьков – Мариуполь

С 9 апреля «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем, сообщает пресс-служба компании.

Начнет курсировать поезд № 77/78 Харьков – Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию.

Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«"Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости – если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным», – уточнили в «Укрзализныце».

С расписанием движения поезда можно ознакомиться на сайте компании, билеты можно приобрести онлайн.

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