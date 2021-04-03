С 9 апреля «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем, сообщает пресс-служба компании.



Начнет курсировать поезд № 77/78 Харьков – Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию.



Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.



«"Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости – если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным», – уточнили в «Укрзализныце».



С расписанием движения поезда можно ознакомиться на сайте компании, билеты можно приобрести онлайн.