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Поезд на курорт: «Укрзализныця» запустит новые маршруты из Мариуполя и Лисичанска

17 марта 2021, 15:30

Поезд на курорт: «Укрзализныця» запустит новые маршруты из Мариуполя и Лисичанска

На летний сезон «Укрзализныця» планирует назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях. Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, передает пресс-служба предприятия.

По его словам, сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, проводятся организационные мероприятия для обеспечения летних железнодорожных перевозок.

«Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались в курортные места. Например, в Азовском направлении будет курсировать удобный ночной поезд Киев – Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова – в Одессу», – рассказал Перцовский.

В частности, вводятся новые маршруты поездов:

№59/60 Одесса – Харьков, Лисичанск;
№142/141 Мариуполь – Одесса;
№240/239 Лисичанск – Николаев.

Новое расписание введут ориентировочно в мае-июне 2021 года.

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