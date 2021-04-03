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Кравчук рассказал, почему не удается разблокировать работу КПВВ

03 апреля 2021, 19:01

Кравчук рассказал, почему не удается разблокировать работу КПВВ

Украина выполнила все условия для открытия движения через контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом, но оккупационные власти продолжают их блокировать по своим причинам. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«В вопросе этих двух пунктов пропуска мы пошли фактически на все предложения ОРДЛО. Мы согласились с тем, что Украина будет предоставлять автобусы. Мы согласились с тем, что Украина будет решать те вопросы, которые, с точки зрения ОРДЛО, решались не совсем эффективно. Хотя это надуманные вещи. Но они не хотят открывать возможность для обмена людей», – отметил Кравчук. 

По его словам, боевики не хотят, чтобы люди приезжали на подконтрольную Украине территорию и видели, как здесь идут дела.

«Им проще держать людей в заблуждении. Они же беспощадно врут людям. Они создают там условия гетто», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ. 

Он полагает, что тактика ОРДЛО заключается в том, чтобы «уменьшить или свести до минимума контакты людей с решающей свои проблемы Украиной».

«Мы не говорим, что у нас все хорошо. Но мы открыты к тому, чтобы люди видели, что мы идем к лучшему, а не к худшему. Это самое главное. Представителям ОРДЛО надо сохранить закрытость, чтобы никто ничего не видел», – сказал Кравчук.

Политик добавил, что это одна из причин, а кроме того, есть внутренние проблемы, есть позиция Кремля, которая не отвечает стратегическим интересам Украины.

«Все это вместе взятое и создает такие сложности, с которыми мы встречаемся», – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

«ДНР» осуществляет пропуск через линию соприкосновения два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через свой КПП «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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