Украина выполнила все условия для открытия движения через контрольные пункты въезда-выезда в Счастье и Золотом, но оккупационные власти продолжают их блокировать по своим причинам. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«В вопросе этих двух пунктов пропуска мы пошли фактически на все предложения ОРДЛО. Мы согласились с тем, что Украина будет предоставлять автобусы. Мы согласились с тем, что Украина будет решать те вопросы, которые, с точки зрения ОРДЛО, решались не совсем эффективно. Хотя это надуманные вещи. Но они не хотят открывать возможность для обмена людей», – отметил Кравчук.



По его словам, боевики не хотят, чтобы люди приезжали на подконтрольную Украине территорию и видели, как здесь идут дела.

«Им проще держать людей в заблуждении. Они же беспощадно врут людям. Они создают там условия гетто», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.



Он полагает, что тактика ОРДЛО заключается в том, чтобы «уменьшить или свести до минимума контакты людей с решающей свои проблемы Украиной».



«Мы не говорим, что у нас все хорошо. Но мы открыты к тому, чтобы люди видели, что мы идем к лучшему, а не к худшему. Это самое главное. Представителям ОРДЛО надо сохранить закрытость, чтобы никто ничего не видел», – сказал Кравчук.



Политик добавил, что это одна из причин, а кроме того, есть внутренние проблемы, есть позиция Кремля, которая не отвечает стратегическим интересам Украины.



«Все это вместе взятое и создает такие сложности, с которыми мы встречаемся», – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

«ДНР» осуществляет пропуск через линию соприкосновения два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через свой КПП «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».