Обострение в зоне боевых действий на Донбассе осложняет запуск двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области — КПВВ «Золотое» и «Счастье». Об этом заявила участница гуманитарной подгруппы Трехсторонней рабочей группы (ТКГ) в составе украинской делегации Татьяна Иванова в программе «На самом деле: Донбасс» на телеканале «Дом».



«В момент обострения невозможно открывать КПВВ. А мы уже напрямую подошли к запуску полноценной работы двух КПВВ ("Золотое" и "Счастье", — ред.), которые были открыты с украинской стороны, но до сих пор закрыты со стороны ОРДЛО. То есть ситуация, конечно, влияет», — сказала она.



Иванова отметила, что обострение на линии соприкосновения влияет на работу всех подгрупп ТКГ. В то же время, считает она, нынешняя ситуация не заблокирует работу гуманитарной подгруппы.



«Думаю, что невозможно заблокировать в этом случае работу гуманитарной подгруппы. Потому что мы помним 2015-2016 годы, когда было очень сильное обострение на Донбассе, и тем не менее, обмены незаконно удерживаемыми лицами продолжались, гуманитарная подгруппа в ТКГ работала. Думаю, она продолжит работу и дальше», — резюмировала Иванова.