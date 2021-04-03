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Кравчук: Украина никогда не пойдет войной на Донбасс

03 апреля 2021, 20:42

Кравчук: Украина никогда не пойдет войной на Донбасс

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заверил, что Украина не будет атаковать Донбасс. Об этом он сказал в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

«Мы не будем никогда идти войной на Донбасс. Мы будем только договариваться. Мы отвечаем военными действиями, но не инициируем их. Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром – на добро», – подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что Украина считает Донецк и Луганск оккупированной территорией и не оставит без внимания их жителей.

«Украина будет делать все для того, чтобы они интегрировались в нашу украинскую действительность и жили на основе закона, демократии, свободы. Мы будем делать все для того, чтобы они не были людьми, которых не признает мир. Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сейчас для них проблематично», – сказал глава украинской делегации в ТКГ. 

Он подчеркнул, что люди из ОРДЛО должны жить в демократическом обществе и стать составной частью Украины.

«Мы будем все для этого делать, но мы просим и их задуматься. Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведется на территории, неподконтрольной Украине, Донецкой и Луганской областей, – это обман, придуманные или надуманные вещи. Что реальность совсем иная, и что жизнь в Украине тоже совсем иная – не такая, как показывает российско-кремлевская пропаганда. Поэтому мое обращение такое: будьте, пожалуйста, здоровы и следите за Украиной», – обратился Кравчук к жителям неподконтрольного Донбасса.

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