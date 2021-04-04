В районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом заявили в «народной милиции» группировки «ЛНР», которой подконтролен населенный пункт.



Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение.

3 апреля в «ДНР» заявили о гибели ребенка 2016 года рождения и ранении женщины 1954 года рождения в результате взрыва в поселке Александровское под Углегорском.



В местных сообществах пользователи пишут, что взрыв, от которого погиб ребенок, произошел еще в пятницу, 2 апреля. По словам одной из пользовательниц, которая представилась жительницей Александровского, ребенок нашел мину в гараже своего деда.