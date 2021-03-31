Ребенок 2016 года рождения погиб и женщина 1954 года рождения ранена в результате взрыва в поселке Александровское под Углегорском. Об этом заявила «народная милиция» группировки «ДНР», которой подконтролен населенный пункт.



Как утверждается, был применен беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Над поселком беспилотник сбросил взрывное устройства вблизи дома по адресу улица 2-я Дорожная, 36. В этот момент во дворе находились пенсионерка и ребенок, подчеркнули в незаконном вооруженном формировании.



Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.



«ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины. Украинская сторона пока что инцидент не комментировала.



При этом населенный пункт Александровское находится довольно далеко от линии соприкосновения.

Карта: Necro Mancer / Twitter

В последние недели на Донбассе наблюдается обострение ситуации. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Есть жертвы и среди мирных жителей.



Так, 22 марта в результате выстрела погиб пенсионер в прифронтовом поселке Александровка, который подконтролен «ДНР». Позже случившееся подтвердили в ОБСЕ.



2 апреля в результате обстрела со стороны боевиков был ранен житель подконтрольной Украине Красногоровки.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. С тех пор количество обстрелов хоть и значительно уменьшилось, но полностью они не прекратились.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 27 июля более 14 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.