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Стрельба в поезде из Константиновки: полиция рассказала подробности задержания военных-спецсвязистов

06 апреля 2021, 12:20

Стрельба в поезде из Константиновки: полиция рассказала подробности задержания военных-спецсвязистов

Полиция озвучила подробности задержания военнослужащих, устроивших в ночь на вторник стрельбу в купе поезда № 126 Константиновка — Киев.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, информация о стрельбе в купе поезда поступила в Красноградский райотдел полиции Харьковщины 6 апреля около 2:00. На место происшествия прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник ГУ полиции в Харьковской области Андрей Рубель принял решение о введении специальной полицейской операции бойцами КОРДа.

Как сообщается, спецназовцам удалось задержать злоумышленниковв течение нескольких минут. Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.

В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сегодня ранее «Укрзализныця» сообщила, что из-за стрельбы, которую устроили, двое военнослужащих поезд № 126 Константиновка — Киев задержался на шесть часов. Предварительно установлено, что стреляли из табельного оружия. Обошлось без пострадавших.

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