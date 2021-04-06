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Военные устроили стрельбу в поезде Константиновка — Киев. Их задержали

06 апреля 2021, 09:35

Военные устроили стрельбу в поезде Константиновка — Киев. Их задержали

Поезд № 126 Константиновка — Киев задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Оба обезоружены и задержаны спецназом, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Константиновка — Киев — военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении УЗ.

Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции «Красноград».

В пресс-службе компании отметили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«Сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика», — добавили в УЗ.

Компания выразила благодарность поездной бригаде поезда за «высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации». Подчеркивается, что до прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

«Уже собрана информация о пересадке пассажиров указанного поезда. "Укрзализныця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге», — добавили в УЗ.

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