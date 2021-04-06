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Кравчук допустил перенос заседаний ТКГ в Польшу

06 апреля 2021, 22:23

Кравчук допустил перенос заседаний ТКГ в Польшу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе по окончанию карантина из-за Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна», — сказал он.

Кравчук подчеркнул, что продолжать переговоры ТКГ в Беларуси «нельзя ни в коем случае».

«Не может быть Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить», — добавил Кравчук.

Он выразил мнение, что Россия выступит против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО, а их пропуск в западные страны будет «весьма проблематичен».

Накануне вице-премьер и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что украинская сторона не будет  участвовать в заседаниях в режиме реального времени в Минске.

Спикер украинской делегации Алексей Арестович сказал «Интерфакс-Украина», что вопрос о переносе консультаций в ТКГ из Беларуси в другую страну является отдаленной перспективой из-за ситуации с ковидом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы пока нет определенной позиции по вопросу переноса заседаний ТКГ из Минска.

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