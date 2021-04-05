Украинская делегация категорически против проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске в случае завершения карантинных ограничений. Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, который является заместителем главы делегации Украины в ТКГ.



«Мы сообщили, что не будем принимать участие в ТКГ, если вдруг сегодня завершаться карантинные ограничения и будет предложено проведение консультаций в Минске как раньше», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



Украинская сторона считает, что придется искать новое место для проведения консультаций.

«Мы пояснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни, и вес равно придется искать другую страну и город», — пояснил Резников.



Такую ситуацию он пояснил отсутствием доверия к белорусской стороне.



«Сегодня страна Беларусь пока что находится под вялением Российской Федерации. Конечно, у нас нет доверия к этой территории», — резюмировал вице-премьер.



Заседания ТКГ уже год проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса.