Наблюдатели миссии ОБСЕ выяснили, что пятилетний ребенок в поселке Александровское под Углегорском на неподконтрольной Украине Донецкой области погиб в результате взрыва 2 апреля. Об этом сообщается в отчете миссии.



5 апреля сотрудники морга в Донецке рассказали наблюдателям по телефону о том, что мальчик скончался 2 апреля в результате взрывной травмы и множественных осколочных ранений.



6 апреля бабушка погибшего по телефону сообщила патрулю миссии, что днем 2 апреля ее внук находился возле дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва.



«Бабушка добавила, что видела на улице черный и белый дым. Она сказала, что, когда вышла на улицу, то увидела своего внука, лежащего на земле и заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что продолжат следить за этим делом.



Ранее Украинская сторона призвала СММ ОБСЕ проверить обстоятельства гибели ребенка в Александровском.

3 апреля «народная милиция» группировки «ДНР» заявила о гибели ребенка 2016 года рождения и ранении женщины 1954 года рождения в результате взрыва в поселке Александровское под Углегорском, достаточно удаленном от линии соприкосновения. «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, оснащенный самодельным взрывным устройством.



Позже из сообщений местных жителей и Следственного комитета России стало известно, что инцидент произошел еще в пятницу, 2 апреля. По словам одной из пользовательниц, которая представилась жительницей Александровского, маленький мальчик нашел мину в гараже своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.