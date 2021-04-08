В результате обстрелов боевиков с начала суток, 8 апреля, погиб украинский военнослужащий. С полуночи и по состоянию на 7:00 утра на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Боевики открывали огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Песок и Водяного. Четыре обстрела пришлось на украинские подразделения, один — на гражданскую инфраструктуру.



«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.



На обстрелы боевиков ВСУ открывали ответный огонь.



За минувшие сутки, 7 апреля, боевики совершили 7 обстрелов, в результате чего военный ВСУ получил осколочное ранение.