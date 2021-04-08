Президент Владимир Зеленский до сих пор не узаконил решение СНБО от 19 марта о введении санкций против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства. Об этом сообщает «Украинская правда».



23 марта решение СНБО относительно санкций вместе с проектом соответствующего указа направили Владимиру Зеленскому.



В Офисе президента ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту.



По состоянию на 8 апреля указ Зеленского, который бы ввел в действие санкции, до сих пор отсутствует на официальном сайте президента.



Кроме того, СНБО и ОП не предоставили списки лиц, которых должны касаться новые санкции, и конкретных ограничений, предусмотренных этими санкциями. В СНБО также не ответили на вопрос, рассматривалось ли введение ограничений против компаний, подконтрольных Януковичу и его окружению.



В Совете нацбезопасности сослались на то, что эта информация является служебной.

19 марта СНБО принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.