Поездка Зеленского на Донбасс: пообедал с военными, раздал подарки

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней поездки на Донбасс посетил позиции на переднем крае обороны, «где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях. Они, в свою очередь, рассказали президенту о ситуации на фронте.



«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал Зеленский.



Присутствующие почтили минутой молчания память умерших военных.



Отмечается, что глава государства вручил бойцам государственные награды и ценные подарки.



Кроме того, Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. «Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных», — отмечается в сообщении.

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