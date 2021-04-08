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Президент Зеленский отправился на Донбасс

08 апреля 2021, 12:15

Президент Зеленский отправился на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку на Донбасс в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения. Об этом он сообщил в Twitter.

«Как верховный главнокомандующий, я хочу быть с нашими солдатами в эти тяжелые времена на Донбассе. Едем к местам обострения. Вечная память 23-летнему солдату, которого застрелили прошлой ночью. Украина нуждается в мире и сделает все для этого», – говорится в сообщении.

В Офисе президента проинформировали, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на этой неделе планирует посетить Донбасс. Вместе с Зеленским отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. 

В результате обстрелов боевиков с начала суток, 8 апреля, погиб украинский военнослужащий. С полуночи и по состоянию на 7:00 утра на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. За минувшие сутки, 7 апреля, боевики совершили 7 обстрелов, в результате чего военный ВСУ получил осколочное ранение.

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