После 2014 года Европейский суд по правам человека пополнился значительным рядом дел от жителей Донбасса, самого уязвимого региона в контексте нарушения прав человека из-за российско-украинского конфликта. Ранения от обстрелов, разрушенное жилье, ограничение передвижения — все это главные темы исков в ЕСПЧ от украинцев.



Дела в Суде рассматриваются годами. А те, которые касаются разрушенного жилья, ранений, пыток и других последствий конфликта — ждут основного решения по делу Украины против России. Они связаны со спором о юрисдикции — определяется, какое государство несет ответственность за нарушение прав конкретного человека на неподконтрольных территориях.



Украина, в свою очередь, подала против России в ЕСПЧ уже 9 межгосударственных жалоб. По словам юриста БФ «Право на защиту» Юлии Трало, ожидать быстрого решения основного дела не стоит. Например, по делу Грузии против России решение приняли только в этом году, рассмотрение длилось более 10 лет. Часть истцов из Украины не оставляют попыток пусть и в будущем, но заставить Россию возместить нанесенный им ущерб. В то же время, часть людей больше надеется на компенсацию от своего государства. Тем более, что подавать иски против России, проживая под властью группировок «ЛДНР», значит привлекать к себе внимание карательного аппарата.