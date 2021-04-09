Вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. А если мэру столицы Виталию Кличко как главе Киевской горадминистрации недостаточно полномочий для борьбы с ковидом, можно внести предложения президенту по назначению нового руководителя КГГА. Об этом заявил в ответ на призыв Кличко ввести всеукраинский локдаун премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Он отметил, что в данное время в большинстве регионов Украины сложилась угрожающая ситуация с распространением COVID-19.



«В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране», – подчеркнул Шмыгаль.



По его словам, в некоторых регионах после введения «красного» уровня эпидемической опасности и «ответственной работы местных органов власти» ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Так, из «красной» зоны уже должна выйти Ивано-Франковская область.



«Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости», – подчеркнул премьер.



Что касается Киева, Шмыгаль считает, что «в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает "красный" уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидний пик».



«Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель – не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА», – резюмировал премьер-министр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести на территории Украины жесткий общенациональный карантин. Столичный градоначальник убежден, что передвижение между регионами страны должно быть ограничено, поскольку «происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция по всей стране».