Министерство здравоохранения Украины обновило показатели для определения зон карантина. Согласно данным на сайте Минздрава, в «красной» зоне оказались Киев и 12 областей.



В «красной» карантинной зоне находятся: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.



Донецкая и Луганская области пока остаются в «оранжевой» зоне.



При этом на Донетчине уже в течение нескольких дней превышен показатель госпитализации больных с COVID-19. По состоянию на 8 апреля он составил 71,4 на 100 тысяч населения при нормативном 60.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 11 221 человек, умерли 419 пациентов.