В период карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить в режиме онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и иные электронные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.



Веб-портал Пенсионного фонда обеспечивает предоставление дистанционных услуг через личные кабинеты гражданина и работодателя. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Пенсионный фонд», которое обеспечивает доступ к электронным сервисам ПФУ.



В Минсоцполитики разъяснили, как оформить пенсию дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.



Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:



– войти на веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или через систему электронной идентификации GovID, которая предоставляет возможность авторизации на сайтах государственных учреждений с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);



– войдя в «Личный кабинет», нужно выбрать раздел «Заявление на назначение пенсии», заполнить предложенную анкету и прикрепить к заявлению сканированные копии необходимых для назначения пенсии документов, перечень которых указан на веб-портале;



– нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (бумажного обычного образца или электронного в виде пластиковой карты) и выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;



– нужно подписать заявление электронной квалифицированной подписью и отправить в орган Фонда;



– заявление автоматически передается в ПФУ, и в течение 10 дней должно поступить СМС о решении о назначении пенсии;



– по результатам обработки заявления в «Личном кабинете» будет отображаться информация о состоянии его обработки и принятия решения о назначении пенсии.



Уже после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения потребуется прийти в сервисный центр.



В Минсоцполитики напомнили, что будущие пенсионеры для прогнозного расчета пенсии по возрасту могут воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор» на сайте электронных услуг ПФУ. Для исчисления страхового стажа и заработной платы в нем учитываются все имеющиеся в Пенсионном фонде данные.