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«Пока еще не катастрофа». Правозащитник — о том, что сделать дистанционно, если переселенцу приостановили выплату пенсии

06 апреля 2021, 19:30

«Пока еще не катастрофа». Правозащитник — о том, что сделать дистанционно, если переселенцу приостановили выплату пенсии

Правозащитники отмечают, что массовых обращений по приостановке выплат пенсионерам-внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые длительное время не получали выплаты, пока нет. Однако стабильно фиксируется определенное количество таких обращений. Что делать в данной ситуации – рассказал юрист организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе онлайн-консультации.

Он сообщил, что с конца ноября 2020 года организация «Донбасс SOS» начала фиксировать обращения от пенсионеров, которые оказались на временно неподконтрольной территории и не могут выехать. Им в разной форме поступали требования лично явиться в отделения Пенсионного фонда для прохождения идентификации из-за передачи Ощадбанком «списков». Мотивировалось это постановлением Кабинета министров Украины №1596 и тем фактом, что по счетам таких пенсионеров не проводились расходные операции (не снимались деньги) более 12 месяцев, потому банк сообщил в Пенсионный фонд.

По словам Фоменко, в группу риска по приостановке выплаты пенсии попали:
– пенсионеры, которые длительное время не могли выехать на подконтрольную Украине территорию из-за закрытых КПВВ, особенно это касается жителей отдельных районов Донецкой области;
– пенсионеры, которые не имеют технической возможности или навыков пользования интернет-банкингом для снятия средств.

Кроме того, не всем пенсионерам продлили срок действия карт, который истек во время карантина, из-за отсутствия пометки «мигрант» в данных личного счета Ощадбанка, которую ВПЛ проставляют при открытии счета.  

Юрист «Донбасс SOS» рассказал, что Пенсионный фонд, согласно п.16 постановления №1596, если от банка поступает информация о неснятии пенсионером средств со счета более года, переводит выплату пенсии на «Укрпочту». И хотя речь идет не о прекращении выплат вообще, но для ВПЛ перевод выплат на «Укрпочту» не является возможным, и фактически это является приостановкой выплаты пенсии.

Фоменко отметил, что правозащитники считают приостановку выплат и требования ПФУ проходить идентификацию незаконными, поскольку в соответствии с положениями законов Украины №530 и 540 на период карантина и месяц после его завершения выплата пенсии должна продолжаться, а банковские счета (расходные операции) не должны блокироваться. При этом все меры контроля не применяются.

Однако точной информации о масштабах проблемы пока нет.

«Мы пока не уверены в массовости такого прекращения выплаты пенсий. На совещании с министерствами была информация от представителей Пенсионного фонда о том, что в данное время банки в целом по Украине передали данные о приблизительно 40 тысячах человек, которые нуждаются в отработке Пенсионным фондом. Сколько из них ВПЛ – пока неизвестно, эту информацию еще не уточнили. То есть пока еще нет массовых обращений пенсионеров, что им одномоментно прекратили выплату пенсии», – констатировал Фоменко.

Он добавил, что сейчас «стабильно набирается определенное количество людей», которые говорят, что эта норма применяется и выплата приостанавливается.

«Но пока еще это не катастрофа, и это хорошо. Мы не знаем пока, будет ли Пенсионный фонд это применять массово, но они это коммуницируют. И на наш письменный запрос они также дали ответ, что считают возможным применение п.16 постановления №1596 к пенсионерам, в том числе ВПЛ, а это означает фактически прекращение выплаты пенсии», – уточнил юрист.

Учитывая, что люди с неподконтрольных территорий не могут выехать и потому ограничены в возможности обратиться в государственные органы лично, правозащитники дают советы, что человек может сделать для защиты своих прав, если он столкнулся с ситуацией, когда ему звонят или иным образом сообщают, что ему необходимо явиться лично в управление Пенсионного фонда.

Пенсионеры могут обратиться дистанционно для защиты своих прав следующим образом:

  • направить скан-копией жалобу в свое или вышестоящее управление Пенсионного фонда, в Пенсионный фонд Украины – по электронной почте, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или путем обращения на правительственную «горячую линию» 15-45. В жалобе ссылаться на вышеуказанные нормы законов №530 и 540 на период карантина и требовать возобновления выплаты пенсии;
  • обратиться к уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой через ее веб-сайт или «горячую линию» и сообщить о нарушении своих прав;
  • при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) можно даже оспорить отказ в выплате пенсии (если он получен), через систему «электронный суд», если у человека есть возможность подать такое заявление самостоятельно или найти помощь;
  • обратиться в любую правозащитную организацию для обсуждения деталей и оказания помощи. «Горячая линия» «Донбасс SOS»: 0-800-309-110.

«К сожалению, на практике приостановка выплаты пенсии означает, что эти суммы перейдут в задолженность, которая в данное время ПФУ не выплачивается. Поэтому по возможности советуем пенсионерам выехать на подконтрольную Украине территорию и возобновить выплату. Если есть такая возможность», – подчеркнул Михаил Фоменко.

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