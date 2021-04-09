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В Украине намерены восстановить производство вакцин, заявил Степанов

09 апреля 2021, 20:57

В Украине намерены восстановить производство вакцин, заявил Степанов

В Украине планируют восстановить производство вакцин, в том числе это могут быть вакцины против ковида. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«После развала СССР в Украине производилось 5 вакцин. За годы независимости все это было уничтожено как таковое. Это производство нужно возродить. И это не с точки зрения исключительно вакцин против COVID-19. Это производство всех вакцин, чтобы была такая возможность. У нас в стране нет ни одного биореактора, который может синтезировать», – рассказал министр.

По словам Степанова, государство готовится восстанавливать производство вакцин, и для этого производителям нужно дать определенные гарантии.

«Мы провели переговоры с нашими фармпроизводителями. Они готовы вложить средства, тут не надо изобретать велосипед и делать государственное предприятие. Им нужна четкая гарантия государства, что государство будет минимум 7-10 лет покупать у них, несмотря на то, что цена будет дороже, иметь госзаказ на вакцины. Это рутинные 10 вакцин, которые есть в плане прививок, в том числе туда могут добавляться ковидные вакцины. Им нужно создать такие условия», – пояснил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что это является частью биозащиты государства. «Мы готовим соответствующий законопроект», – добавил Степанов.

Министр также озвучил второе направление – поддержку науки. В частности, в этом году в бюджете предусмотрено 100 миллионов гривен на создание биокластера.

«Потом будет коллаборация между учеными и фармпредприятиями. А чтобы было научно-практическое пространство, надо развивать фундаментальную науку, в том числе медицину, о которой никто не говорил 30 лет», – заключил Степанов.

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