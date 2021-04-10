Между Украиной и Турцией подписано межправительственное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и иных внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Зеленский отметил, что подписанное межправительственное соглашение в сфере жилищного строительства дает возможность построить 500 квартир для крымских татар и других переселенцев.



«Это очень важный гуманитарный проект, который еще больше сближает наши народы», – подчеркнул Зеленский.



Со стороны Украины рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и иных категорий внутренне перемещенных лиц между правительством Украины и Турецкой Республики подписал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир. В том числе: в городе Николаеве – 200 квартир, в городе Херсоне – 200 квартир и в городе Киеве – 100 квартир.