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Стягивание войск к границе: МИД Украины обвинил Россию в невыполнении документа ОБСЕ

12 апреля 2021, 10:27

Стягивание войск к границе: МИД Украины обвинил Россию в невыполнении документа ОБСЕ

Россия не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять причины наращивания военного присутствия у границ Украины и на оккупированных территориях. Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Украины.

Там отметили, что 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. «Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности», — рассказали в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве расценивают отказ Москвы выполнять положения Венского документа как «очередное подтверждение намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины».

Также в МИД указали, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения, были российской стороной проигнорированы. Кроме того, российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

«Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ», — отмечается в комментарии МИД Украины.

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