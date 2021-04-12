В понедельник, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе ОТГ.



«В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.



Об инциденте сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.