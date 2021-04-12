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Украина ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью: Что запрещено

12 апреля 2021, 18:19

Украина ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью: Что запрещено

На границе Украины с Беларусью, в пределах Ровенской области, вводятся временные дополнительные режимные ограничения. Они будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

Как отмечается, дополнительные меры вводятся с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины.

В частности, на данный период запрещается:

– проведение различного рода работ с 22:00 до 06:00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ, с обязательным, не позднее 6 часов до начала работ, информированием подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого будут проводиться такие работы);

– движение транспортных средств и лиц (кроме техники и оборудования, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;

– стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если это не связано с техническими неисправностями и ожиданием пересечения государственной границы;

– любые полеты легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты), без предварительного уведомления соответствующего подразделения охраны государственной границы;

– подвоз на авто и в поездах в контролируемый пограничный район и вывоз из него лиц без документов, удостоверяющих личность;

– выход маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного, информирования подразделения охраны государственной границы;

– остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении.

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