Во вторник, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, которое состоится в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



Заседание инициировано Украиной в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, а также согласно договоренности президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля.



На повестке дня заседания комиссии Украина-НАТО – обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Также обсудят действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечается в сообщении МИД.



В рамках визита состоится встреча главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



В МИД напомнили, что статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.



Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после атаки России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.