Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. Об этом он заявил в интервью американскому журналу The TIME.



«Украина держит линию оборону против России не только для нас самих, но и для Запада. И где США размещает комплексы Patriot? Ближайшие в Польше. Они должны быть», — заявил Ермак.



Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что если США видят Украину в НАТО, то должны посодействовать ее будущему членству «не только на словах».



Зеленский отметил, что США являются хорошим другом Украины, но президенту Джо Байдену «стоит делать больше» для сдерживания России и завершения конфликта.



По его словам, это могла бы быть большая поддержка оружием, финансированием на оборону и прежде всего поддержка для получения членства в НАТО.