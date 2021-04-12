Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность военного вторжения России и заявил, что Украина к этому готова. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN во время рабочей поездки на Донбасс.



Президент отметил, что в Украине понимают реальность российского вторжения как одного из сценариев развития конфликта.



«Конечно. Мы знаем это (возможность вторжения России – Ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории», – заявил Зеленский американским журналистам.



Глава украинского государства также сказал, что США являются «хорошим другом» Украины, но что президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и помогите положить конец этому конфликту.



Зеленский пояснил, что потребуется больше оружия, больше средств на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения Украины к НАТО, западному военному альянсу, где нападение на одного члена заставляет всех отреагировать.



«Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами», – сказал Зеленский CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский 8-9 апреля провел на Донбассе. Он посетил позиции на переднем крае обороны, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Глава государства пообщался с военными, вручил государственные награды.



Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля, а также специального заседания ОБСЕ 10 апреля, на котором страны-участницы хотели получить от России объяснения по ее военной активности вблизи украинской границы, которое РФ проигнорировала.



В Кремле подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.