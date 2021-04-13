Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет исключать из своего состава в политической подгруппе представителя отдельных районов Донецкой области Дениса Казанского, которого группировка «ДНР» объявила в розыск. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил советник делегации по информполитике Алексей Арестович.



«Его точно не будут выводить из состава делегации», — сказал он. — «Наш руководитель подгруппы Андрей Костин спросил о том, [Казанский] осужден кем, каким судом. И россиянам нечего было на это ответить. Поэтому мы воспринимаем это как скверный анекдот».



Арестович сообщил, что РФ предложила исключить из переговоров представителей ОРДЛО с обеих сторон — участников украинской делегации и «экспертов» от группировок «ДНР/ЛНР».



На сегодняшнем заседании политподгруппы ТКГ представители «ДНР» заявили, что для них неприемлемо участие журналиста Дениса Казанского, который представляет ОРДО в составе украинской делегации. Это было сделано в ответ на отказ украинской стороны вести переговоры с осужденной за терроризм сотрудницей «МГБ ДНР» Майей Пироговой, которую «ДНР» пригласила в качестве «экспертки».



В связи с появлением Пироговой во время видеоконференций в марте дважды срывались заседания политподгруппы. В комментарии НД Арестович заявил, что сейчас она участвует «только на словах» и он не видит угрозы ее появления в политподгруппе в будущем.