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Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском

13 апреля 2021, 21:09

Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе не поднимала на заседании подгруппы по безопасности 13 апреля вопрос гибели ребенка и ранении женщины в подконтрольном боевикам поселке Александровское в Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Они ничего не говорят (о гибели ребенка, — прим.) Они хотят усовершенствовать механизм дополнительного контроля режима прекращения огня», — сказал он.

По его словам, Украина не против усовершенствования механизмов контроля над перемирием, но РФ «пытается сделать так, чтобы легализовать "ДНР/ЛНР"». В частности, предлагая совместное патрулирование украинских военных и боевиков. «Этого не будет», — отметил Арестович.

На вопрос о том, присутствовали ли российские следователи на месте трагедии в Александровском в связи с открытием уголовного дела Следственным комитетом РФ, Арестович ответил: «Мы не задаем российской стороне такие вопросы о том, что могут делать российские следователи на украинской территории. Мы спрашиваем ОБСЕ. Они были на месте, но поскольку место было зачищено, установить причину и характер взрыва ОБСЕ не удалось. Похоже, что кто-то там очень сильно постарался, чтобы у ОБСЕ ничего не получилось».

В связи с этим, украинская сторона пришла к выводу, что ребенок подорвался на боеприпасе, который он либо нашел, либо тот был подброшен во двор.

«Россиянам срочно понадобился "распятый мальчик", чтобы оправдать информационную истерику о якобы наступлении украинской армии на Донбасс. Наша позиция четкая — не было бы там российских войск, не было и гибели наших детей и еще 13 тысяч человек, которые там погибли по их вине», — подытожил Арестович.

Маленький мальчик погиб, а его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, что примерно в 14 километрах от линии соприкосновения. 

В Киеве заявляют, что беспилотник ВСУ не мог сбросить боеприпас, так как на вооружении ВСУ отсутствуют БПЛА, способные долететь на такое расстояние от линии соприкосновения до поселка. СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, который стал причиной гибели ребенка.

Боевики блокируют работу миссии в районе Александровского, препятствуя пропуску в поселок.

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