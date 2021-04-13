В Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Вакцину получат полицейские, маломобильные группы населения, те, кто обеспечивает уход за ними, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать участие во внешнем независимом оценивании.



В Украину пока поступили только флаконы с первой дозой вакцины. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.



В Минздраве уверяют, что все, кто будет прививаться препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу. «За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии», — говорится в сообщении.вакц