Украина рассчитывает до конца мая получить вторые дозы индийской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Наш».



Степанов признал проблему с экспортом вакцины, первую дозу которой уже получили некоторые группы населения Украины.



«Да у нас есть определённая проблема с получением вакцины Covishield (AstraZeneca) из-за экспортных ограничений, который действуют. Есть две составляющие: мы пытаемся все таки получить разрешение и получить эту вакцину от CEDAM.



Вторая часть, каким образом мы можем решить этот вопрос — это получение этой вакцины от COVAX. Первая партия, которую мы ожидаем, это 367 тысяч доз и далее уже по нарастающей. До конца мая мы должны получить 1,7 млн доз», — рассказал он.



Министр уточнил, что второе вакцинирование препаратом AstraZeneca должно начаться с 23 мая: «До этого времени мы точно получим вакцину для проведения второй вакцины».

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