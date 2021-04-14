Россия может планировать грузинский сценарий на Донбассе – Минобороны

Россия может использовать грузинский сценарий для повторения на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, сообщает пресс-служба Минобороны.



Андрей Таран подробно проинформировал о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив наращиванию военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.



По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на севере, востоке и юге Украины, по мнению Тарана, угрожает безопасности и стабильности всей Европы.



«Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных Сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта», – отметил министр обороны.



Андрей Таран подчеркнул, что самым мощным сигналом, способным не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса.