Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по окончанию заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе.



«Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это — наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — констатировал генсек НАТО.



По его словам, в Брюсселе обеспокоены ситуацией на востоке Украины.



«Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию», — призвал Стонтенберг Москву.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь сообщил, что Украина не планирует никаких наступательных действий.



«Если Москва начнет очередной виток насилия или будет действовать безрассудно — это будет ей дорого стоить. Украина не хочет войны, мы не планируем никакого наступления или эскалации», — подчеркнул Кулеба.



По его словам, власти привержены решать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем.