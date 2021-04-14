В Украине за сутки выявили 14 553 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 13 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 14 553 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 384 человека, скончались – 467.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание диагностировали у 1 887 338 человек. Из них 1 442 618 пациентов выздоровели, а 38 225 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.



В течение суток проведено 134 342 тестирования на выявление COVID-19.



Кроме того, за 13 апреля 15 152 получили прививки первой дозой вакцины от COVID-19. Всего в Украине 403 553 человек привито с начала вакцинальной кампании.



Накануне, 12 апреля, в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида.