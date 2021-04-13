За воскресенье, 12 апреля, в Украине выявили 11 680 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 14 019 человек, а умерли 457.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 872 785. Из них 1 430 234 пациентов выздоровели, а 37 758 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.



За день в стране провели только 83 975 исследований на выявление ковида.



Кроме того, за 12 апреля 10 135 человек привились первой дозой вакцины от COVID-19. Всего в Украине 388 401 человек привит с начала вакцинальной кампании.



Днем ранее сообщалось о 7 856 новых случаях ковида.