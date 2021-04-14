Жесткий карантин в Киеве продлили на две недели

Жесткий карантин в Киеве продлен еще на две недели — до 30 апреля. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.



Так, в Киеве останутся закрытыми все школы и детские сады.



Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — продолжит работать по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.



Кафе и рестораны в столице работают только на вынос или доставку. Запрещено проведение продуктовых ярмарок.



Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, организациями и гражданами.



«Еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска», — резюмировал мэр.



Жесткие карантинные ограничения в Киеве из-за всплеска заболеваемости ковидом действуют с 5 апреля.