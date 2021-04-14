В Донецкой ОГА озвучили, когда и кого будут прививать вакциной CoronaVac

Вакцина CoronaVac уже прибыла в Украину, и по графику доставки в регионы Донецкая и Луганская области ожидают ее получение 15 апреля. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в среду.
«То есть завтра или послезавтра мы получим вакцину, получим расходные материалы – шприцы и контейнеры безопасноси, и эта вакцина будет распределена между центрами первичной медико-санитарной помощи области», – сказал Педенко.
Он уточнил, что целевой группой для вакцины CoronaVac определены:
– маломобильные категории населения и люди, которые ухаживают за этими маломобильными людьми;
– учителя, которые привлечены к организации внешнего независимого оценивания.
Всего в области ожидается получение 10 320 доз CoronaVac на первую и вторую прививку. Интервал между прививками составляет 28 суток. Таким образом, китайской вакциной на Донетчине будут привиты чуть более 5 тысяч человек.
Кроме того, отметил представитель облздрава, в области ожидают поставку вакцины Pfizer в количестве 2340 доз. Это также количество для двух прививок, рекомендуемый интервал между прививками составляет 21-28 суток.