В Донецкой ОГА озвучили, когда и кого будут прививать вакциной CoronaVac

Вакцина CoronaVac уже прибыла в Украину, и по графику доставки в регионы Донецкая и Луганская области ожидают ее получение 15 апреля. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в среду.



«То есть завтра или послезавтра мы получим вакцину, получим расходные материалы – шприцы и контейнеры безопасноси, и эта вакцина будет распределена между центрами первичной медико-санитарной помощи области», – сказал Педенко.



Он уточнил, что целевой группой для вакцины CoronaVac определены:



– маломобильные категории населения и люди, которые ухаживают за этими маломобильными людьми;



– учителя, которые привлечены к организации внешнего независимого оценивания.



Всего в области ожидается получение 10 320 доз CoronaVac на первую и вторую прививку. Интервал между прививками составляет 28 суток. Таким образом, китайской вакциной на Донетчине будут привиты чуть более 5 тысяч человек.



Кроме того, отметил представитель облздрава, в области ожидают поставку вакцины Pfizer в количестве 2340 доз. Это также количество для двух прививок, рекомендуемый интервал между прививками составляет 21-28 суток.

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