Степанов сообщил дату первой поставки вакцины Pfizer в Украину

Первая партия вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз в рамках инициативы COVAX поступит в Украину 16 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Наш».

«Получили подтверждение по документам о получении Pfizer, мы ожидаем самолет 16 апреля. В пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тыс. доз вакцины Pfizer», – сказал министр.



Он напомнил, что кроме инициативы COVAX по соглашению между украинским правительством и компанией Pfizer предусмотрена поставка в Украину 10 миллионов доз вакцины.



«Первые поставки мы ожидаем в течение мая-июня. Окончательные данные у нас будут в ближайшую неделю-десять дней, они сейчас согласовывают график поставки», - отметил министр.



Степанов уточнил, что еще некоторые технические документы по этим поставок должна подписать закупочная организация Crown Agents.