Украина в ТКГ созывает внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления «тишины» на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления полного режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил советник делегации по информполитике Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» вечером 14 апреля.



Он рассказал, что глава украинской делегации Леонид Кравчук начал обсуждение механизма дополнительного контроля над режимом прекращения огня. В свою очередь, спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау поручила подгруппе по безопасности предметно заняться этим вопросом.



«Наша сторона только что инициировала на уровне ноты внеочередное заседание подгруппы по безопасности для обсуждения механизма дополнительного контроля режима прекращения огня», — сообщил Арестович по итогу заседания ТКГ 13-14 апреля.



Он отметил, что по задумке украинской стороны, на Донбассе должна быть усилена роль ОБСЕ. Ранее в комментарии «Новостям Донбасса» Арестович заявил, что Украина не против усовершенствования механизмов контроля над перемирием, но РФ «пытается сделать так, чтобы легализовать "ДНР/ЛНР"». В частности, предлагая совместное патрулирование украинских военных и боевиков.