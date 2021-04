ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности доставили на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарную помощь весом 18 тонн.



Пять грузовиков перевозили оборудование для лечения и профилактики от COVID-19 и других вирусных заболеваний.



Автомобили проехали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».

Today, UNHCR and @OCHA_Ukraine facilitate a #humanitarian convoy through #Novotroitske entry-exit checkpoint in eastern #Ukraine to deliver 5⃣tracks from #IOM with 1⃣8⃣tons of equipment for the treatment and prevention of #COVID-19 and other viral diseases. #UkraineNotForgotten pic.twitter.com/FcIVeepDuo