В Покровске подросток пострадал от взрыва боеприпаса, найденного во дворе

В Покровске во время уборки во дворе частного дома произошел взрыв предмета, похожего на патрон, в результате чего 14-летний ребенок получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



По предварительной информации, возле дома на земле, среди листьев, подросток нашел предмет, похожий на патрон, и бросил в костер.

«В результате указанный предмет взорвался, причинив ребенку телесные повреждения», — говорится в сообщении.



Мальчик доставлен в хирургическое отделение местной больницы с осколочным ранением спины. Его жизни ничего не угрожает.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).