Переселенец с инвалидностью отсудил пенсию за семь лет войны на Донбассе

Переселенец из Луганска, который имеет вторую группу инвалидности и сейчас живет в Днепре, Сергей Кендзеерский получил задолженность по выплате пенсии за семь лет. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Сич» Марину Киптилу.



Она рассказала, что мужчина получил около 100 тысяч гривен пенсии, которую государство не выплачивало ему с 2014-го по 2019-й год, пока он жил на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.



Как рассказал Сергей Кендзеерский, в течение пяти лет он оставался в родном селе Ивановка вместе с женой, выехать не мог по состоянию здоровья. Переехав в Днепр, мужчина обратился в органы пенсионного обеспечения, но дважды получил отказ.



В управлении Пенсионного фонда в области переселенцу объяснили, что он пропустил предусмотренный пятилетний срок обращения и не имеет на руках выводов ежегодной медико-социальной экспертной комиссии. Ее мужчина проходил, но дома, на неподконтрольной Украины территории.



Как отметила адвокат Марина Киптила, вместе с тем в суде переселенец доказал, что война в Донбассе — это уважительная причина для пропуска срока обращения. Украинский суд также учел документы медико-социальной экспертной комиссии, которые были выданы на оккупированной территории.



Решение окружного суда в Днепре было принято еще в июле прошлого года, опубликованное в сентябре, а выполнено только сейчас.

По данным правозащитников, одним из наиболее острых вопросов для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, в том числе проживающих на неподконтрольных правительству территориях, является усложненная и длительная процедура получения их пенсий.