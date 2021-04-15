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Правозащитники призывают прекратить дискриминацию в отношении пенсионеров-переселенцев

15 апреля 2021, 17:59

Правозащитники призывают прекратить дискриминацию в отношении пенсионеров-переселенцев

Одним из наиболее острых вопросов для пенсионеров-внутренне перемещенных лиц, в том числе проживающих на неподконтрольных правительству территориях, является усложеннная и длительная процедура получения их пенсий. Об этом сказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Элина Шишкина в ходе онлайн-презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.

«На сегодня доступ этих людей к их пенсиям привязан к подтверждению того, что они являются переселенцами. Имеется в виду справка внутренне перемещенного лица. На сегодня через подзаконные акты идет привязка пенсионера-ВПЛ к необходимости предъявлять эту справку», – отметила Шишкина.

По мнению правозащитницы, такой подход является неправильным и не соответствует правам человека, поскольку справка переселенца не говорит о каком-то его специфическом статусе.

«До сих пор такой подход, который применяется уже на 8-й год войны, является ошибочным, поскольку справка только подтверждает факт внутреннего перемещения. Но она не говорит о том, что эти люди какие-то особенные и к ним нужно какое-то специфическое отношение со стороны государства через усложненные процедуры. Потому что на сегодня их доступ к пенсиям более сложный, чем у пенсионеров, которые проживают, например, в Киеве, во Львове, Одессе, которые не являются внутренне перемещенными лицами», – сказала Шишкина.

Она подчеркнула, что в рамках пенсионной реформы правозащитники прежде всего рекомендуют правительству «отвязать» доступ к пенсиям пенсионеров-переселенцев  от справки ВПЛ, чтобы не усложнять им процедуру получения выплат.

Кроме того, добавила правозащитница, в отношении пенсионеров, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, нужно понимать, что многие из этих людей являются престарелыми, маломобильными и не могут перемещаться на подконтрольную правительству территорию для получения пенсий.

Также из-за карантинных ограничений и закрытых КПВВ пересечение линии соприкосновения является ограниченным, и многие пенсионеры в течение года не могут выехать с неподконтрольных территорий для получения пенсий и прохождения процедуры идентификации.

«Пенсия, согласно Конституции Украины, является их собственностью, а у государства есть обязанность сделать все для того, чтобы пенсия этим людям выплачивалась без каких-либо дискриминационных ограничений и осложнений. Доступ этих людей к их пенсиям должен происходить на таких же основаниях, как и любого другого пенсионера из любого уголка Украины», – резюмировала Элина Шишкина.

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