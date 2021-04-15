Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать катерам ВСУ

Катера ФСБ РФ в Азовском море в ночь на четверг предприняли попытку воспрепятствовать законным действиям катерной группы Военно-Морских Сил ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Об этом сообщили в пресс-службе командования ВМС ВСУ.



«Катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку воспрепятствовать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, несущей боевое дежурство. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи», — говорится в сообщении.



В ВМС подчеркнули, что украинские моряки и дальше будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

Россия объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины выразило протест.