Аваков призвал ветеранов объединиться для отпора агрессии РФ

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает патриотические силы, военных и участников добровольческих батальонов объединиться для отпора возможной агрессии со стороны РФ. Об этом он написал в Facebook.



Он отметил, что РФ накапливает военные силы у границ Украины и угрожает новой агрессией.



«Сегодня крайне важно ответить на угрозу собранно и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели — дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии! Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты — должны, объединившись, встать на защиту своей страны», — написал он.



Министр напомнил, что добробаты и ВСУ смогли остановить агрессию в 2014 году и «так будет и сейчас, если придется».



«Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО! Призываю вас, собратья, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли! В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу», — добавил он.