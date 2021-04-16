«Стройте на месте сгоревшего»: Жители Северодонецка просят не вырубывать лес под строительство областной больницы

На Луганщине хотят построить новую областную больницу в зеленой зоне Северодонецка. Жители опасаются, что уцелевший после пожаров лес теперь будет уничтожен и требуют пересмотреть планы строительства, передает «Радио Свобода».



Луганская областная больница появилась в плане застройки Северодонецка в феврале этого года. Предполагается, что она будет размещена на территории 81-го микрорайона города. Сейчас эта часть не застроена, там находится сосновый лес.



Часть жителей Северодонецка выступила против строительства на этом месте. Они провели несколько митингов возле городской администрации и создали петицию с предложением изменить план, чтобы избежать вырубки леса.



«Никто не против больницы. Почему мы начали узнавать о больнице? Потому что нам не предоставляют информацию, как следует. Но первая наша мотивация была – чтобы они изменили место строительства на то, где уже, например, сгорел лес. Может где-то возле Вороново, или Сиротно построить? Там, где уже сгорели леса? Это же все равно территория города», – говорит автор петиции Оксана Чипижна.

В прошлом году во время масштабных пожаров выгорела значительная часть леса вокруг Северодонецка. Сейчас нужно сохранять все оставшиеся насаждения, считает Оксана. Ее петиция набрала необходимое количество голосов.



Однако военно-гражданская администрация Северодонецка ответила, что областная больница необходима, поскольку позволит обеспечить жителей области высокоспециализированной медпомощью. Мощности Луганской областной больницы остались на оккупированной территории, и за эти годы восстановить полноценную работу на подконтрольной Украине не удалось.



Как отмечают чиновники, этот участок уже согласован с австрийской компанией «Vamed Engineering GmbH», которая собирается инвестировать 200 миллионов евро в строительство. В ВГА аргументируют, что на этом участке есть возможность подключиться к инженерным сетям. При этом лес обещают не уничтожать полностью.



«Территория 81 микрорайона, на которой расположены зеленые насаждения, не относится к территории гослесфонда. В проекте указано, что территория под озеленение будет составлять 6,5 га (60% территории больницы). Также в проекте детального плана предусмотрено обустройство сквера площадью 1,31 га. между территорией больницы и жилой застройкой. То есть никакого полного уничтожения зеленых насаждений в 81 микрорайоне не предвидится», – сказано в ответе на петицию.



Но активисты собираются продолжать отстаивать сохранность зеленой зоны. По словам Оксаны Чипижной, военно-гражданской администрации Северодонецка еще нужно внести изменения детальных планов микрорайонов в генеральный план города. Для этого нужно провести общественные слушания, и на этих слушаниях жители постараются добиться изменений. Однако, когда пройдут эти слушания – пока неизвестно, их уже дважды переносили, мотивируя это пандемией COVID-19.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию около 30 тысяч гектар лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.