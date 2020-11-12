Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►

Луганщина приходит в себя после масштабных пожаров, охвативших регион месяц назад.



За лесами следят с лесопожарных станций. Через вышку, на которой крепят в среднем 6-7 камер, в этом небольшом помещении ведется круглосуточное наблюдение за лесными массивами. Как выглядят сейчас леса Луганщины – хорошо видно с камер наблюдения.



Всего пожарами на Луганщине было уничтожено 30 тысяч гектаров лесов. Специалисты лесхоза подсчитывают, чтобы восстановить сгоревшие леса понадобится минимум лет 15. Чтобы деревья выросли до той же высоты – еще лет 60. Подробнее - в сюжете журналистов «Новостей Донбасса».